Miljoenencircus achter gesloten deuren: het idee van de ‘zomerkampen’ beroert de Premier League

In de Premier League wordt er een opvallend ballonnetje opgelaten om de competitie alsnog te laten doorgaan. Via een constructie met ‘zomerkampen’ en wedstrijden achter gesloten deuren probeert men een waterkans aan te grijpen om de 92 resterende matchen nog af te werken.

De rijkste competitie van de wereld wil er alles aan doen om het voetbaljaar uit te doen. De televisiezenders BT en Sky telden miljarden neer om de uitzendrechten binnen te halen en dreigen met een boete als de competitie niet wordt voltooid.

Het idee, dat opdook in de Britse krant The Independent, is om in de zomer in de buurt van Londen en de Midlands verblijfplaatsen voor de clubs op te zetten om te trainen en te spelen. Ook andere aanwezigen, zoals cameraploegen en journalisten kunnen in hotels verblijven. Iedereen wordt bij aankomst getest op het coronavirus. De wedstrijden zouden dan zonder publiek afgewerkt worden, maar wel live op televisie uitgezonden worden. Het plan heeft een beetje de allure van een afgesloten WK, maar dan zonder bomvolle tribunes.

Het is nog maar de vraag of de Britse regering een uitzondering wil toestaan op de lockdown die over het kanaal van kracht is. Onmiddellijk kreeg het idee dan ook volop tegenkantingen. “Kunnen we moreel toestaan dat een geblesseerde speler dan de plaats inneemt van een coronapatiënt in de nu al bomvolle ziekenhuizen?”, vroeg een clubbestuurder zich bijvoorbeeld af.

Vooralsnog ligt de Premier League stil tot minstens 30 april. De kloof tussen leider Liverpool en eerste achtervolger Manchester City bedroeg liefst 25 punten op het moment dat de competitie stopgezet werd. Eerder gaf City-speler Ilkay Gündogan aan dat hij het “fair zou vinden als Liverpool wordt uitgeroepen tot kampioen. Daar moet je als sportman eerlijk in kunnen zijn.”