Europese beurzen starten met winst

De Europese beurzen zijn dinsdag hoger van start gegaan, ondersteund door winsten op Wall Street en positieve cijfers uit China.

Officiële cijfers tonen dat de Chinese inkoopmanagersindex, die de industriële bedrijvigheid meet, in maart forser dan verwacht is gestegen. Beleggers hopen op een eerste signaal van Chinees herstel.

Dat vertaalt zich in groene cijfers in de Europese beurstabellen, waar de sterindexen winsten van 1 à 2 procent vertonen. Ook de Bel20 staat in het groen, met een winst van meer dan 3 procent.