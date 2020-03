Zo gaat de VS om met het coronavirus: Trump is naar eigen zeggen goed bezig, gouverneur New York vraagt hulp

Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de VS zo’n 100 tot 200.000 doden verwachten. “Als er maar 100.000 doden vallen, zijn we goed bezig”, klonk het. In New York zijn ze iets minder tevreden. Gouverneur Andrew Cuomo heeft gezondheidswerkers gevraagd om te komen helpen.

Al is er ook hoop in New York. Want het aantal ziekenhuisopnames blijft dan misschien wel stijgen, het gaat minder snel dan voordien. Ze verdubbelen nu om de zes dagen in plaats van om de twee of drie.

Toch is er in Central Park een noodhospitaal gebouwd voor coronapatiënten. Volgens Amerikaanse media plaatst de evangelische hulporganisatie Samaritan’s Purse 68 bedden in het bekende park. In het hospitaal, dat uit witte tenten bestaat, komt een speciale afdeling voor longzorg. Een team van zeventig medisch specialisten moet dinsdag de eerste patiënten ontvangen.

“Central Park is eerlijk gezegd wel de laatste plek waar ik had verwacht een noodziekenhuis te bouwen”, zegt het hoofd van de afdeling, dokter Elliott Tenpenny. “Maar de stad had zelf natuurlijk ook nooit gedacht te maken te krijgen met een pandemie als deze.”

Er zijn meer bijzondere maatregelen om de stad te helpen tijdens de crisis. Zondag vertrok een hospitaalschip van de marine richting New York.

