De ‘Belgische Jeanne D’Arc’ die haar miserabele jeugd ontvluchtte en de heldin van de Eerste Wereldoorlog werd

Oorlog is een smerig spel van vooral mannen. De vrouwen die een hoofdrol speelden in de Groote Oorlog zijn weinig bekend. Een van hen was Gabrielle Petit, een Belgische spionne die in 1916 werd geëxecuteerd maar uitgroeide tot een nationale heldin. In de jaren vijftig kende iedereen haar verhaal nog, maar nu is ze vergeten.