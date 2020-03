Transfermarkt staat op instorten door coronavirus: ook Belgische markt wacht bang af

Gaan we een rustige transferzomer tegemoet, zonder dat de miljoenen in het rond vliegen? Het zit er dik in, want door de wurggreep van het coronavirus zijn de transferwaarden van voetballers fors aan het zakken. Voor de vijf grote Europese competities zou het verlies liefst 28 procent bedragen.

Deze daling treedt op in het scenario waarbij er geen enkele wedstrijd meer wordt gespeeld en geen enkele contractverlenging vóór eind juni wordt doorgevoerd. Volgens het researchbureau CIES zakt de totale transferwaarde van de spelers in de Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Serie A en La Liga dan van 32,7 miljard euro naar 23,4 miljard euro.

Ook voor onze Belgische competitie heeft de crisis ontegensprekelijk een weerslag op de transferwaarden van de spelers. Met Jonathan David heeft AA Gent-manager Michel Louwagie een goudklompje rondlopen waarvoor de clubs gretig in de rij staan. Hij maakt zich dan ook niet meteen zorgen: “Een precies getal plakken op die daling is een lastige oefening. Je moet differentiëren in functie van leeftijd. Voor jonge talenten zal er wel nog altijd veel betaald worden. Bij spelers die de 30 naderen, ligt het anders. In die fase van hun carrière trekken ze vaak naar hun laatste club en dan is het à fonds perdue. De transfersom moet dan afgeschreven worden op korte tijd, dus daar zullen grote verschillen te zien zijn. Het Belgische voetbal gaat er wel op vooruit, dus misschien worden onze Belgische toppers wel minder getroffen dan we denken.”

Nattevingerwerk

Andere voetbalmanagers blijven nog wat op de vlakte. “Ongetwijfeld heeft dit virus een zware impact op alle sectoren, dus ook op het voetbal. Vandaag is het wel nog bijzonder moeilijk om te zeggen hoe heftig die impact precies zal zijn”, valt onder meer te horen.

Ook spelersmakelaar Stijn Francis maant aan tot voorzichtigheid, maar weet dat het nooit gunstig is voor de transferwaarden van spelers als ze lange tijd niet in actie komen. Hij denkt dan ook niet dat de prijzen deze zomer uit de pan zullen swingen.“Het blijft een beetje nattevingerwerk, maar in het voetbal heerst een markt van vraag en aanbod. Het is dus onvermijdelijk dat, als je geen wedstrijden speelt en daardoor inkomsten mist, de clubs hun spelers minder kunnen betalen en de budgetten noodgedwongen gewijzigd worden. Sommige clubs zullen op de rand van de afgrond staan of zelfs failliet gaan. Met meer spelers op de markt en minder budget, is het dan logisch dat die prijzen gaan zakken.”