2 op 3 Belgen afhankelijk van werkloosheidsuitkering

Terwijl 44 procent van de ondervraagde Belgische werknemers momenteel thuis werkt, kan 33 procent helemaal niet meer werken, dat meldt StepStone. Bijna 2 op de 3 mensen zijn nu afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.

Aantal Belgische werknemers dat rechtstreekse impact ondervindt van COVID-19, is in twee weken tijd bijna verdubbeld. Op donderdag 12 maart vermeldde 51 procent van de Belgische werknemers dat hun dagelijkse werkroutine werd beïnvloed door COVID-19.

Twee weken later is dat aantal gegroeid tot 89 procent van de Belgische werknemers die zeggen dat ze in hun dagelijks werk rechtstreeks impact ondervinden van het virus.

Bijna de helft van de Belgen werkt vanuit huis, terwijl 1 op de 3 niet meer kan werken vanwege de sluiting van het bedrijf. 25 procent van de thuiswerkers zegt minder productief te zijn thuis (dan op kantoor) en 16 procent ondervindt meer stress dan normaal. De belangrijkste redenen voor de toegenomen stress zijn: het gebrek aan sociaal contact (voor 57 procent), het gevoel dat ze zich moeten bewijzen aan hun manager (48 procent), langer werken dan normaal (46 procent) en het oppassen van hun kinderen (43 procent).

Ook voor mensen die nog steeds naar hun gebruikelijke werkplek gaan, is 2 op de 3 (zeer) oncomfortabel om naar het werk te gaan (65 procent). Meer dan de helft van deze werknemers (53 procent) vindt echter dat hun werkgever de juiste maatregelen neemt. Een op de vier zegt het tegenovergestelde, terwijl 22 procent zegt het niet te weten.

In de afgelopen twee weken is de steun voor zowel de Belgische politici als de werkgevers aanzienlijk toegenomen. Voor politici is de steun meer dan verdubbeld (van 36 procent tot 74 procent).

Ook voor de werkgevers zijn de werknemers steeds positiever. Een indrukwekkende 80 procent zegt nu dat hun werkgever de juiste maatregelen heeft genomen.

