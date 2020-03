Virologen aangeslagen door dood van 12-jarig meisje: “Dit is emotioneel een moeilijk moment. Dit haalt ons helemaal overhoop”

De dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum verliep vanmiddag geëmotioneerd. Dokter Emmanuel André (UZ Leuven) bracht de moeilijke boodschap dat er een 12-jarig meisje bezweken was aan het virus. In totaal stierven er nu 705 mensen.

“We hebben vandaag een moeilijke mededeling over te brengen: het overlijden van een meisje van twaalf”, sprak Emmanuel André, die duidelijk onder de indruk was. “Dit is emotioneel een moeilijk moment, wat dit belangt een kind aan en de hele maatschappij. Dit haalt ons helemaal overhoop.” Hij was zo zwaar aangegrepen dat zijn collega Steven Van Gucht moest overnemen. “Een meisje van twaalf jaar is zaterdag overleden”, zei Van Gucht. “Ze testte positief op het coronavirus. Ze is plots op drie dagen tijd enorm achteruitgegaan met hoge koorts. Het is uitzonderlijk en we kunnen geen eenduidige verklaring geven voor dergelijke gevallen. We willen onze steun betuigen aan haar ouders, familie en vrienden.”

“Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, van 10 jaar tot de hoogste leeftijd, complicaties kunnen ontwikkelen”, aldus Van Gucht. “Al is dit heel uitzonderlijk bij jonge mensen: dit is niet de regel. Waarom het soms misloopt, weten we niet.”

Het crisiscentrum beseft ten volle hoe zwaar dit weegt op de maatschappij. . “Het is ook belangrijk dat we steun zoeken bij elkaar en hierover praten met elkaar”, voegde Van Gucht er nog aan toe. De viroloog stelde ons nog gerust: “Geloof mij, dit zal voorbijgaan”.

Viroloog Steven van Gucht wees er ook op dat mensen moeten blijven praten met elkaar. “Dit is een moeilijke tijd, mensen voelen zich verloren. Zoek steun bij elkaar, praat erover. Hiervoor heeft het Rode Kruis een gratis telefoonnummer (dat is 0800-14.689, red.) ter beschikking. Zij zullen mensen doorverwijzen naar de juiste psychosociale hulplijnen. Dit is virus is een gegeven van de natuur en dit gaat voorbij. We kunnen vechten.”

Uit de cijfers blijkt dat er ondertussen 705 mensen gestorven zijn aan het virus. Hiermee werden ook de eerder gecommuniceerde cijfers gecorrigeerd met de overlijdens die nu pas bekend zijn geraakt. 93 procent van de overledenen zijn ouder dan 65 jaar.

Momenteel zijn een totaal van 4 920 patiënten opgenomen in het ziekenhuis van wie 1.021 op intensieve zorgen. 786 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 20 een hart-longmachine.

50 procent van onze ziekenhuiscapaciteit is ondertussen bereikt, in Brussel, Limburg en Henegouwen weegt de crisis het zwaarste door. Daar wordt gewerkt aan een spreidingsplan om mensen door te verwijzen, dat is momenteel nog geen probleem.