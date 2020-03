Ook UGent verlaagt huur ‘verlaten’ studentenkamers in april

Gent - Studenten die hun kamer van de UGent moesten verlaten door de coronacrisis, moeten de helft van de huur betalen in april. Hiermee wil de universiteit de negatieve gevolgen op studenten in deze moeilijke tijden verlichten.

De vermindering van de huurprijs geldt enkel voor bewoners van studentenhomes met gemeenschappelijke keukens en douches. Die moesten tegen 22 maart worden verlaten om de strenge maatregelen tegen de verspreiding van corona niet konden worden gegarandeerd. Studenten die een studio of flatje huren van de universiteit, met eigen voorzieningen dus, mogen wel blijven en blijven dus de volle pot betalen.

De maatregel is enkel van kracht in april. De UGent hoopt over een maand uitsluitsel te geven voor de verdere toekomst. Aan de Universiteit Antwerpen mogen studenten hun huurcontract voortijdig opzeggen. Maar daarvoor is het in Gent nog te vroeg. “Het is de bedoeling om in overleg met de studentenvertegenwoordigers van het Home Konvent en met de Sociale Raad van de universiteit tot een aantal afspraken te komen omtrent de verdere huuraanrekeningen”, zegt rector Rik Van de Walle. “Studenten met financiële problemen kunnen altijd bij de sociale dienst aankloppen voor een gesprek en –indien mogelijk- een oplossing op maat.”

Studenten die op de private markt een kot huren, moeten een overeenkomst sluiten met hun verhuurder. “Daar komen we niet in tussen”, aldus Van de Walle.

