34-jarige Steven De Petter (STVV) stopt met voetballen

Na een carrière van 15 jaar op het hoogste niveau stopt Steven De Petter (34) met voetballen. De middenvelder die bij Sint-Truiden onder contract staat, sukkelt al meer dan een jaar met zijn enkel.

Na operaties en tweede opinies bij artsen in Amsterdam is het gewricht nog altijd niet stabiel en dus werd met STVV beslist om te stoppen. Tussen de speler en de Limburgse club blijft wel het grootste respect bestaan door de manier waarop alles contractueel is behandeld. De Petter stond een laatste keer in de basis op 24 februari 2019 tegen Charleroi (3-1)

De Oost-Vlaming haalde het maximum uit zijn carrière. Hij promoveerde een tiental jaar geleden met Dender naar eerste klasse en kende daarna mooie jaren bij Westerlo, KV Mechelen en Sint-Truiden. De Petter wil in de voetbalwereld blijven, maar bekijkt nu zijn opties.