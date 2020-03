Hoe het kan dat een 12-jarige sterft aan corona: “Zeer grote uitzondering, maar het valt helaas niet uit te sluiten”

Een meisje van amper twaalf jaar oud is zaterdag bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. “We staan er versteld van”, zegt klinisch bioloog Emmanuel André. “Het is extreem uitzonderlijk en het zal extreem zeldzaam blijven”, zegt virologe Leen Delang (KU Leuven). “Maar het valt helaas niet uit te sluiten dat ook kinderen het virus soms niet de baas kunnen.”

