Minder bouwvergunningen in 2019, wel op één na drukste bouwjaar

Het aantal bouwvergunningen in België is vorig jaar gedaald met 4,8 procent tot 27.477, zo blijkt dinsdag uit cijfers van Statbel. Het gaat wel nog om het op één na drukste bouwjaar dit decennium, 2018 was dan ook een absoluut recordjaar met 28.853 bouwvergunningen in ons land.

Vooral in Vlaanderen was er vorig jaar een sterke daling, met 6,5 procent tot 20.655 bouwvergunningen. Maar ook hier gaat het om het op één na hoogste aantal sinds 2010. In Brussel werden het voorbije jaar slechts 139 bouwvergunningen uitgereikt, een laagterecord en ruim 12 procent minder dan het jaar voordien.

Enkel in Wallonië was er vorig jaar nog een lichte stijging: +1,1 procent tot 6.683 vergunningen.

De trendwijziging die zich in 2018 inzette en waarbij er meer vergunningen voor woningnieuwbouw dan voor renovaties werden uitgekeerd, is vorig jaar opnieuw gekeerd. In 2019 werden er opnieuw meer vergunningen voor renovaties dan voor nieuwbouw verleend, al blijft het verschil klein, merkt Statbel op. De trend om meer flats te bouwen dan eengezinswoningen zet zich daarentegen onverminderd voort. Het verschil wordt alsmaar groter, aldus Statbel.

LEES OOK. Eigenaars doodsbang in ‘Beste vastgoedproject van het jaar’: “Als we kunnen, slapen we ergens anders”