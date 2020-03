België blijft op Europese loonkostenpodium

De loonkosten in België blijven hoog. Met een arbeidskost van gemiddeld 40,5 euro per uur staat België op de derde plaats in de Europese Unie. Enkel Denemarken (44,7 euro) en Luxemburg (41,6 euro) gaan ons voor, zo blijkt uit het jongste rapport van Eurostat.

Het is al het vierde jaar op rij dat België de derde plaats bekleedt. De loonkost steeg in België met 2 procent tegenover 2018 (39,7 euro).

De gemiddelde arbeidskost per uur in de Europese Unie bedraagt 27,7 euro, in de eurozone gaat het om gemiddeld 31,4 euro.

