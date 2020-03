Vier mannen veroordeeld in grootste kinderpornozaak in ons land

Vier mannen zijn vanmorgen veroordeeld tot straffen van vijf tot zestien jaar in het grootste kinderpornodossier ooit in ons land. Ze hadden een database aangelegd met meer dan 9 miljoen unieke kinderpornobeelden.

De vier mannen – twee Belgen, een Nederlander en een Brit – werden schuldig bevonden aan het bezit, de aanmaak en verspreiding van kinderporno, het aanzetten tot kindermisbruik, kindermisbruik en mensenhandel. Ze kregen celstraffen tussen vijf en zestien jaar, volledig effectief. De beklaagden waren niet op de uitspraak aanwezig: door de anti-coronamaatregelen waren ze niet naar de rechtbank overgebracht.

De rechtbank beschouwt Niels M. als de aanstichter. Hij ging obsessief op zoek naar kinderpornografisch materiaal en contacteerde minderjarigen om er seksueel contact mee te hebben. Hij vergreep zich ook aan zijn eigen zoon en stiefzoon. Niels M. kreeg een celstraf van zestien jaar en een terbeschikkingstelling van zeven jaar. Zijn advocaat, Jan Leysen, kan zich niet vinden in die uitspraak en heeft aangekondigd hoger beroep te zullen aantekenen.

Voor Dimitry D. stelt de rechtbank een college van deskundigen aan om te bepalen of de man ontoerekeningsvatbaar is en bijgevolg geïnterneerd moet worden.

Operatie Azraël

De vier veroordeelden vormden de spilfiguren in ‘operatie-Azraël’, het grootste onderzoek naar kinderprostitutie in ons land. Nooit eerder heeft de justitie een grotere hoeveelheid kinderporno in beslag genomen. Tijdens de operatie kon ze 38 slachtoffers identificeren, onder meer door de computer van ‘bibliothecaris’ Dimitry D. te ontgrendelen.

Child Focus had zich burgerlijke partij gesteld namens alle ongeïdentificeerde minderjarige slachtoffers.

“Gruwelijkste zaak die ik ooit heb gezien”

Jarenlang wisselde het vijftal kinderporno uit als waren het Panini-stickers. Een van hen liet zijn eigen kinderen misbruiken. “Ik zit al jaren in de sector en dacht alles meegemaakt te hebben, maar dit is werkelijk ongezien”, zei Heidi De Pauw van Child Focus. De advocaat van de organisatie, Kris Luyckx, trad haar op het strafproces bij. “De daden zijn van een ongeziene grofheid.”

De openbaar aanklager op het proces schatte het risico op herval bij alle beklaagden als bijzonder hoog in. “De gruwelijkste en vreselijkste zaak die ik ooit heb gezien”, zei procureur Katrien Borms tijdens de laatste procesdag in Dendermonde. “Behalve archiveren en verspreiden hebben ze andere producenten aangezet om feiten te plegen en de beelden ervan door te sturen. Ze vroegen steeds een bewijs van originaliteit en exclusiviteit, bijvoorbeeld door een nickname of logo op de beelden te plaatsen”, zei ze. “Dat ze intussen in behandeling zijn, is een goede zaak. Toch hebben ze maar een beperkt schuldinzicht.”

Holland’s Got Talent

De daders – Michaël T., Niels M., Dimitry D., Samuel K. en Lars De R. – functioneerden vrijwel normaal in het publieke leven. De ene was magazijnier, de Nederlander dook ooit op als zanger in Holland’s Got Talent, nog een andere was manager in een groot bedrijf. De vierde was hersteller van computers, de vijfde kinderoppasser.

“De beklaagden beantwoorden niet aan het stereotype beeld van foute mannen dat we vroeger kenden”, zei procureur Borms. “Dit zijn jonge mannen die zich op alle mogelijke wijzen bezighouden met seksueel misbruik van kinderen en het verzamelen van kinderpornografisch materiaal. In onze moderne maatschappij zijn zij de moderne aanranders en verkrachters.”

De Brit Samuel K. werd veroordeeld tot zes jaar effectief. Hij zal zijn straf wellicht in ons land uitzitten omdat hij meent dat ons land goede therapiemogelijkheden heeft. “Hij werkte in het buitenland als au pair en zocht bewust gezinnen met kleine jongetjes op”, zei rechter Marlies Vanden Avenne. De Nederlander Lars D.R. kreeg een celstraf van vijf jaar.

Camera’s verstopt in douches

Doorgaans opereren dergelijke daders onder aliassen in chatboxen waar ze zich uitgeven voor tienermeisjes. Het gerecht kon hen klissen omdat ze ook in het echte leven afspraken. Ze gingen onbeschaamd beelden maken in de Zoo van Antwerpen, op schaatsbanen, in Bokrijk, zwembaden, natuurdomeinen, kerstmarkten ... Ze opereerden met kleine camera’s die ze verstopten in douches of in kleine pennen. Of ze spraken thuis af om hun computers nog beter te vergrendelen.

In wisselende constellaties gingen ze ook op vakantie naar het zuiden, vergezeld van hun kinderen. ‘Wie met mijn kinderen wil spelen, moet betalen’, zei een van hen voor zo’n afreis. Het onderzoek begon toen Michaël T. in mei 2015 tegen de lamp liep. De magazijnier (toen 34 jaar) werd op heterdaad betrapt toen hij op het strand van Blankenberge halfnaakte kinderen fotografeerde.