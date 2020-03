Vincent Kompany wil zelf betalen voor Anderlecht-spelers die contract over loonsvermindering niet tekenen

Anderlecht heeft met de spelers nog steeds geen akkoord over het inleveren van het maandloon van april. Het grote discussiepunt is dat de spelers ook een twaalfde van hun tekengeld moeten afstaan voor dit seizoen. Als compromis stelt Vincent Kompany voor dat hij het verschil uit eigen zak zal betalen bij diegene die daarom niet willen tekenen.

Het zijn pittige discussies op Anderlecht. De spelers zijn grotendeels akkoord met het afstaan van een maandloon, de bijbehorende groepsverzekering en andere voordelen in natura (behalve hun auto), maar het is vooral het afstaan van het tekengeld dat een struikelblok is. Bij sommigen met grote contracten is dat een erg hoog bedrag dat hun loon soms overstijgt.

De directie wil slechts een kleine toegeving doen. Ze verzekeren de spelers dat ze hen altijd zullen beschermen tegen technische werkloosheid, maar over de rest is er weinig marge om te onderhandelen. Om de impasse te doorbreken heeft speler-manager Vincent Kompany dan maar een voorstel gedaan. Hij wil het financiële verlies compenseren uit zijn eigen zak voor al de spelers die hun tekengeld niet willen laten vallen. Een strategische zet? Welke speler zal een maand durven leven op kosten van de Rode Duivel?