Gedraagt jouw huisdier zich ook anders sinds de quarantaine? Dat is niet raar

Miauwt je kat meer dan gewoonlijk? Of legt je hond meer drollen dan voor de quarantaine? Dat kan. Want ook onze huisdieren hebben last van de coronacrisis. “Katten en honden zijn gewoontedieren. Daarom is het belangrijk om een nieuwe routine vast te leggen”, zegt Christel Moons, professor diergedrag en dierenwelzijn aan de UGent.