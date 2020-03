Ondernemer schenkt honderd Turkse pizza’s aan verplegers en dokters: “Enorm veel respect voor hen”

Gent - Door de coronacrisis heeft hij een pak minder werk. Dus bracht de Turkse ondernemer Yunus Gök dinsdag een lading van honderd verse Turkse pizza’s naar de dokters en verpleegkundigen van het UZ Gent.

Een Turkse pizza verorberen in de Sleepstraat zit er door de coronacrisis niet meer in. Maar de verpleegkundigen en dokters van het UZ Gent kregen de lekkernij dinsdagmiddag toch aangeboden. Yunus Gök, uitbater van het bekende restaurant Gök 2, schonk immers honderd Turkse pizza’s aan het ziekenhuis. De ondernemer wil het personeel zo een hart onder de riem steken. “Dokters en verpleegkundigen werken in moeilijke omstandigheden de klok rond door. Daar heb ik enorm veel respect voor”, zegt hij. “Het zijn lastige tijden. Dus moeten we elkaar steunen. Op deze manier kan ik ook een steentje bijdragen.”