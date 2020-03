Hoe het komt dat de Rode Duivels de bondscoach van Brazilië nog steeds achtervolgen: “Slapeloze nachten”

Het mag dan al bijna twee jaar geleden zijn, bondscoach Tite heeft de uitschakeling van zijn Brazilië tegen ons land op het WK in 2018 nog niet helemaal verwerkt. De Rode Duivels bleken in de kwartfinales met 2-1 te sterk in Kazan. “Het was misschien een van de beste wedstrijden van het hele WK.”

Het verlies van zijn Seleçao zit Tite duidelijk nog diep. Favoriet Brazilië werd door onze Rode Duivels genadeloos uit het toernooi gekegeld.

“In het voetbal zijn er altijd twee kanten aan een wedstrijd: het resultaat en het spelbeeld”, zegt Tite in een interview met het tijdschrift France Football. ”In die wedstrijd paste het resultaat niet bij hoe we speelden. Van alle wedstrijden die ik als bondscoach heb geleid, was dit er eentje waar we de meeste schoten op doel hadden en de meeste creativiteit aan de dag legden. Deze wedstrijd speelt regelmatig door mijn hoofd en houdt me nog vaak wakker.’

De 58-jarige Tite prijst wel de kwaliteit van het geleverde spel van beide ploegen, maar hij blijft erbij dat zijn ploeg die dag meer verdiende. “De wedstrijd tussen Brazilië en België was misschien wel een van de beste drie wedstrijden van het WK. Met Kevin De Bruyne en Eden Hazard aan de ene kant en Neymar en Coutinho aan onze kant. Op het veld stonden enkel spelers met bijzondere hoge klasse.”

“België kon een volwassen ploeg opstellen die de emoties onder controle wist te houden. Bovendien hadden ze ook veel ervaring, wat wij toen niet hadden. Het was een mooie wedstrijd tussen twee goede ploegen, maar we kregen op basis van ons geleverde spel geen loon naar werken. We verdienden op z’n minst verleningen.”

In de halve finale werden de jongens van Roberto Martinez gestuit door een solide prestatie van Frankrijk. Ze hadden aan de 1-0 van Samuel Umtiti genoeg om door te stoten naar de finale van het WK. Tite legt uit waarom het les Bleus wel lukte om België te verslaan: “Frankrijk was in de halve finale tegen de Belgen wél efficiënt, en dat loonde. Uit slechts twee doelpogingen wisten ze de winnende treffer te scoren.” Op naar een nieuwe zinderende confrontatie op het WK 2022 in Qatar dan maar?

