Helaas, deze sporters tonen vooral hoe het NIET moet: lockdownfeestjes, wedstrijdjes,...

Waar van topsporters verwacht wordt dat ze een voorbeeldfunctie hebben, nemen sommigen het toch niet al te serieus met de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een triest overzicht...

Jack Grealish (24) - Kapitein Aston Villa

Aston Villa-kapitein Jack Grealish riep zaterdagnamiddag in een videoboodschap op zijn twitteraccount zijn fans op om thuis te blijven en de lockdownmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk te respecteren. Nog geen 24 uur later sloeg hij zijn eigen raad domweg in de wind. De Engelse international crashte zijn auto tegen twee geparkeerde wagens op weg naar een vriend.

Een dag later excuseerde Grealish zich in een nieuwe video. Daarin zegt hij diep beschaamd te zijn in zichzelf. Ook zijn club Aston Villa kan niet lachen met de stunt van zijn kapitein. In een statement bevestigt de club uit Birmingham dat Grealish zich aan een sanctie mag verwachten. De boete die de speler zal krijgen, zal aan een lokaal goed doel geschonken worden.

Mason Mount (21) - Chelsea

Mason Mount, een ander Engels toptalent nam de, toen nog minder strenge, maatregelen eerder deze maand ook niet al te serieus. Mount moest zichzelf toen twee weken in quarantaine plaatsen nadat Chelsea-ploegmaat Callum Hudson-Odoi besmet bleek met het coronavirus. Dat belette de Engelse international echter niet om een partijtje te gaan voetballen met zijn vrienden op een pleintje in de buurt van zijn woning.

Ook West Ham-middenvelder en collega-international Declan Rice was van de partij, al was hij op dat moment niet in zelf-isolatie.

Quincy Promes (28) - Winger Ajax

Ook in Nederland worden de regels niet altijd even goed opgevolgd. Zo doken er op het Snapchat video’s op van een voetballende Quincy Promes. De Ajax-speler ging samen met Daishawn Redan, die voor FC Groningen voetbalt, en enkele vrienden een balletje trappen op een pleintje in Amsterdam. Promes, die ook Nederlands international is, trok zich duidelijk weinig aan van de maatregelen die de Nederlandse overheid oplegde. In het filmpje doet de Nederlander zijn gekende viering terwijl zijn vrienden en hijzelf zich de quarantainesquad noemen.

De twee werden door hun clubs op de vingers getikt. Beide spelers boden op hun online kanalen ondertussen hun excuses aan. Redan deed ook al een donatie aan een supportersinitiatief dat zich inzet voor mensen in de regio die hulp nodig hebben.

Luka Jovic (22) - Real Madrid

Bij Real Madrid konden ze dan weer niet lachen met de fratsen van spits Luka Jovic. Hoewel hij, net als zijn ploegmaats, in quarantaine geplaatst werd nadat hij in contact gekomen was met een besmette basketballer, besloot de Serviër toch naar zijn thuisland te trekken om de verjaardag van zijn vriendin te vieren. Daar werd hij feestend betrapt in de hoofdstad Belgrado.

Zelf schoof hij de schuld op een ander door te stellen dat de instructies die hij gekregen had niet duidelijk waren. Toch hangt er hem het een en ander boven het hoofd. Zo riskeert hij volgens de Servische minister van Binnenlandse Zaken zelfs een celstraf.

Pione Sisto (25) - Celta Vigo

In Spanje zijn erg zware lockdownmaatregelen van kracht en daar kon Celta-aanvaller Pione Sisto moeilijk mee om. De Deense vleugelspeler besloot dan maar met de auto terug te keren naar zijn thuisland, goed voor een rit van ongeveer 26 uur.

Volgens de Spaanse wetgeving riskeert Sisto een boete van minstens 600 euro voor het niet naleven van de regels zonder geldig excuus. Zijn club Celta Vigo gaf aan de situatie intern te willen oplossen.

Rudy Gobert (27) - Utah Jazz

Basketballer Rudy Gobert stond een tijdje geleden ook in het oog van de storm. De Fransman had er tijdens een mediamoment niets beter op gevonden om met zijn handen over alle audioapparatuur van de aanwezige journalisten te wrijven. Toen enkele dagen later bleek dat Gobert als eerste speler uit de NBA besmet was met het virus, was het hek helemaal van de dam.

De center toonde zich dan ook erg schuldbewust. Zo zei hij onder andere dat hij wenste dat hij het virus serieuzer genomen had en excuseerde hij zich uitgebreid voor het in gevaar brengen van de aanwezige journalisten en hun families. Ondertussen heeft Gobert al meer dan een miljoen dollar geschonken aan verschillende goede doelen.