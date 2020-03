Stichter oudste Belgische veldrit overleden

Middelkerke -

In Middelkerke is maandag op 87-jarige leeftijd Maurice De Schacht overleden, een van de meest bekende inwoners van de kustgemeente. Hij zal vooral herinnerd worden als een van de stichters van de Noordzeecross in 1959, de eerste Belgische veldrit ooit en op vandaag uitgegroeid tot een manche van de Superprestige veldrittrofee.