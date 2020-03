Child Focus niet te spreken over lichte straffen in grootste kinderpornozaak in ons land

Child Focus is niet te spreken over de lakse uitspraak in de zaak Azraël, de grootste rechtszaak rond Seksuele uitbuiting van minderjarigen in België. “De lichte straffen zijn een kaakslag voor alle slachtoffers”, zegt ceo Heidi De Pauw.

Dinsdagochtend sprak de rechtbank in Dendermonde zich uit in de zaak ‘Azraël’, een rechtszaak tegen vijf spilfiguren in de grootste rechtszaak rond seksuele uitbuiting ooit in ons land. Child Focus stelde zich burgerlijke partij in naam van alle niet-geïdentificeerde slachtoffers en werd in de rechtbank vertegenwoordigd door advocaat Kris Luyckx.

“De rechtbank veroordeelde de beklaagden met uitzonderlijk lakse straffen: gaande van een internering tot gevangenisstraffen van 5, 6, 7 en 16 jaar, waarvan reeds een groot deel werd uitgezeten in voorhechtenis én waarvan enkel de helft zeker moet worden uitgevoerd. Met uitzondering van twee kunnen de beklaagden dus binnenkort weer op vrije voeten zijn”, reageert Child Focus verbolgen.

Heidi De Pauw Foto: Photo News

De organisatie noemt de uitspraak een kaakslag voor alle slachtoffers. “Denk aan al het leed dat werd aangericht. Deze slachtoffers zijn getekend voor het leven en, in tegenstelling tot de daders, komen ze er niet zo goedkoop van af. Niet na 5, 6, 7 of 16 jaar (of de helft hiervan bij een mogelijke vervroegde invrijheidstelling), want de kwetsuren dragen ze mee voor de rest van hun leven. Dit is een compleet fout signaal”, zegt De Pauw.

Gruwelijke beelden

De daders bezaten en deelden miljoenen foto’s en video’s van weerloze kinderen. Misbruikbeelden van alle categorieën. Zelfs pasgeboren baby’s. Maar ook gewelddadige opnamen waarbij kinderen werden gekneveld.

Bovendien, zegt Child Focus, was er niet alleen sprake van het maken en verspreiden van materiaal. ”Ze benaderden ook minderjarigen via sociale media zoals Omegle, zetten andere volwassenen aan tot seksueel misbruik van kinderen en maakten zich zelf schuldig aan grof misbruik waarbij er, naast de gekende, ook veel ongeïdentificeerde slachtoffers werden misbruikt.”

De perverten schrokken er volgens Child Focus zelfs niet voor terug om hun eigen zonen aan elkaar “uit te lenen”. Ze namen ze zelfs mee op reis om daar ongestoord hun gang te kunnen gaan.

Weinig schuldbesef

Volgens Child Focus valt het op hoe weinig schuldbesef er is bij de daders, want volgens een aantal zijn ze nu eenmaal pedofiel en valt daar niets aan te veranderen... “En dat baart ons natuurlijk zorgen, want de kans op recidive is in zo’n geval dus uitermate groot en brengt ook andere kinderen in gevaar die potentieel een slachtoffer vormen”, zegt De Pauw.

Volgens Child Focus moeten onze rechters krachtdadig blijven optreden en een duidelijk signaal geven door hoge straffen op te leggen en daders te blijven opvolgen. Het valt daarom erg te betreuren dat men daar vandaag niet in geslaagd is, klinkt het nog.

