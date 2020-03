Bundesligaclubs vinden akkoord om competitie tot eind april op te schorten

De Bundesligaclubs zijn unaniem akkoord om de Duitse voetbalcompetitie tot 30 april op te schorten. Dat deelden ze na een videoconferentie met de 36 clubs uit eerste en tweede klasse mee.

Op 13 maart werd de competitie wegens het coronavirus in eerste instantie tot 2 april stopgezet. Vorige week deed de Duitse Voetballiga de aanbeveling om de maatregel tot eind april te verlengen en die aanbeveling wordt nu gevolgd.

“Voetbal betekent voor heel veel mensen heel veel. Ik ben er zeker van dat veel fans reikhalzend naar de terugkeer van het profvoetbal uitkijken, zelfs als dat zonder publiek moet gebeuren. Maar dat is nu nog niet aan de orde”, verklaarde DFL-voorzitter Christian Seifert. “Onze intentie is wel nog altijd om het seizoen voor eind juni af te werken.”

In de eerste Bundesliga staan er nog negen speeldagen op de kalender. Als de competitie niet afgewerkt kan worden, dreigt er een verlies van 750 miljoen euro. De clubs hopen dan ook dat er minstens achter gesloten deuren gespeeld kan worden, zodat de televisie-inkomsten niet verloren zouden gaan.

Oorspronkelijk zou het seizoen in de eerste en tweede Bundesliga op 16 mei aflopen. Het is nog volstrekt onduidelijk of de competitie in mei kan worden hervat. In Duitsland zijn meerdere maatregelen van kracht voor het openbare leven die ook na 30 april nog kunnen gelden. Het plan voor de hervatting van het profvoetbal moet ook goedgekeurd worden door de politiek en de gezondheidsinstanties.