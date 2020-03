Pairi Daiza in lockdown haalt toch wereldnieuws: orang-oetans spelen met hun otter-vrienden

Schattige foto’s van de orang-oetans in Pairi Daiza gaan momenteel de wereld rond, dankzij hun innige vriendschap met een otterfamilie. Vooral vader Ujian en zijn zoon Berani lijken het gezelschap van de kleine dieren te waarderen. De vierjarige mensaap lijkt zelfs verstoppertje te spelen met zijn vrienden.

De grote familie van otters leeft in een rivier die langs het territorium loopt van de orang-oetans Ujian (24), Sari (15) en hun zoon Berani (4). “De otters genieten ervan om uit het water te komen en op het eiland van de orang-oetans te gaan spelen met hun grote, pluizige vrienden”, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy van Pairi Daiza. “Zeker Berani en zijn vader Ujian hebben een speciale band met hun buren.” Dat is ook duidelijk te merken aan de foto’s.

Speelt Berani verstoppertje met zijn vrienden? Foto: Pairi Daiza/Pascale Jones

De twee soorten leven er volgens Pairi Daiza samen omdat de dieren “beziggehouden moeten worden”, zowel mentaal, emotioneel als fysiek. “Daarom hebben we verrijkingsprogramma’s voor onze orang-oetans, waarbij onze verzorgers hen entertainen met mindgames, puzzels, raadsels en andere dingen om hun intelligentie te trainen.” Eén mogelijkheid is ook om verschillende diersoorten met elkaar in contact te brengen, zodat er onderlinge interactie is. “Het maakt het leven voor beide diersoorten leuker en interessanter, en is een heel succesvol experiment.”

“Kom, kom, kom” lijkt Berani te roepen Foto: Pairi Daiza/Pascale Jones

Hoewel de foto’s al ongeveer een jaar oud zijn, botste een Brits persagentschap er onlangs op. De schattige kiekjes halen daarom nu de grote nieuwswebsites, zoals die van CNN, The Daily Mail en The Sun.