Onze redacteur moet zijn moeder in coronatijden achterlaten in het ziekenhuis: “Afzetten en vertrekken. Er is zelfs geen tijd om afscheid te nemen”

“Hopelijk zien we haar nog terug”, schiet het plots door mijn hoofd. Ik heb net onze mama afgezet aan de spoedafdeling van het ziekenhuis. Letterlijk afgezet. Want mee naar binnen gaan, is er niet meer bij in deze coronatijden. “Je laat me toch niet alleen?” vroeg ze nog. Maar het was al te laat. De deur klapte prompt dicht.