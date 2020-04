Tijgers, seks en huurmoord door presidentskandidaat: waarom Tiger King nu al de docu van het jaar is

Tijgers en leeuwen. Een vrouw met één arm. Een sekssekte in een zoo. Een ongezonde driehoeksrelatie tussen drie al dan niet homoseksuele rednecks . Verbrande alligators. Een mysterieuze verdwijning en een huurmoord. En countrysongs met lugubere/hilarische videoclips. Ja, het verhaal van Joe Exotic heeft álles.

Officieel heet-ie Joseph Schreibvogel-Maldonado-Passage, maar u mag Joe Exotic zeggen. De hoofdrolspeler in dit verhaal (en in de waanzinnige documentaire die Netflix onlangs uitbracht) is namelijk een ...