Moet Poetin in quarantaine nu arts die hij vorige week de hand schudde positief testte?

De Russische topdokter die de coronacrisis in Rusland moet bedwingen heeft nu zelf positief getest. Dat betekent dat hij in quarantaine moet. Opvallend genoeg schudde de arts vorige week president Poetin de hand toen hij een ziekenhuis met coronapatiënten bezocht. Het is nog niet duidelijk of de president nu ook “in zijn kot” zal moeten blijven.

Protsenko leidt de afdeling coronabehandelingen in het Moskouse Kommoenarka-ziekenhuis. De hoofdstad en grootste stad van Rusland heeft het meeste aantal vastgestelde gevallen in het uitgestrekte land.

Protsenko heeft vorige week in het ziekenhuis president Vladimir Poetin ontmoet om te praten over de manier hoe het met de toestroom van patiënten omgaat.

Volgens zijn woordvoerder Dmitri Peskov ondergaat het Russische staatshoofd geregeld testen en is hij gezond.

In de strijd tegen de pandemie zullen de Russen enkele maanden niet meer mogen huwen of scheiden. Behalve in uitzonderlijke gevallen, wanneer een datum niet te verschuiven is, is trouwen mogelijk. Dan nog mag het aanstaande paar enkel het ja-woord geven in afwezigheid van familie en vrienden. Vanaf juni kunnen de Russen wel weer in het huwelijksbootje stappen.

