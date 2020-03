Een unieke kijk in het leven van spoedarts Roos, de vrouw achter huisman Ruud Vormer: “De patiënten stromen nu supervlot binnen”

Tijdens deze coronacrisis pakt Club Brugge op sociale media geregeld uit met een spelersvlog. Deze keer is het de beurt aan Roos America, de vrouw achter Ruud Vormer én spoedarts in een Gents ziekenhuis. Terwijl de ex-Gouden Schoen zich thuis ontfermt over de kinderen, neemt Roos de kijkers mee op een unieke rondleiding doorheen het ziekenhuis.