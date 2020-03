Verpleegster krijgt veel dankbare patiënten op corona-afdeling: “Daarjuist hebben ze pizza geleverd en we kregen ook al rozen”

Verpleegkundigen en medisch personeel verzetten momenteel bergen werk om patiënten die besmet zijn met het coronavirus te verzorgen. Het Nieuwsblad vroeg de drukbezette Stefanie De Baets, die met coronapatiënten met lichtere symptomen werkt in het UZ Gent, hoe haar job er nu uitziet. Het valt haar vooral op dat patiënten heel dankbaar zijn en hen bedanken met cake, pizza of rozen. Stefanie volgt ook de actualiteit en als moeder houdt het overlijden van het twaalfjarige Gentse meisje haar bezig: “Dat is heel jong, hè.”