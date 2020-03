Italië valt Nederland aan en waarschuwt voor breuk in EU: “Een land van benepen nationaal egoïsme”

Ook de EU davert door corona op haar grondvesten. In een open brief waarschuwen Italiaanse burgemeesters, gouverneurs en wetenschappers ervoor dat de Unie uit elkaar zal vallen als er niet snel een noodfonds tegen corona komt. Nederland is daarbij kop van Jut, omdat het de kop trekt van een klein groepje dat een financieel noodplan blokkeert. “Egoïstisch, en het toont een gebrek aan ethiek.” Terwijl China, Rusland en zelfs Cuba hulp naar Italië sturen, blinkt de EU uit in impasse en is het onder de lidstaten ieder voor zich.