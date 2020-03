Waarom Dirk Van Duppen wel kon wat andere PVDA’ers niet kunnen: dingen veranderen

Een PVDA’er die niet werd verguisd, een communist zonder dogma’s die zijn stempel drukte op ons gezondheidsbeleid. Ook al was hij voor zijn partij geen stemmenkanon; Dirk Van Duppen was de voorbije decennia toch de meest invloedrijke marxist. Dat de prijzen van geneesmiddelen niet méér de pan uitswingen, is mee aan hem te danken. De dokter van het volk overleed maandagavond aan een agressieve pancreaskanker. Hij was 63.