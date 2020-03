Mogelijk twee nieuwe wolven in de Kempen

Rijkevorsel / Herentals - De wolven Noëlla en August lopen al een tijdje rond in Limburg, maar er zouden ook nieuwe, wilde wolven zijn gezien in de provincie Antwerpen. Het meldpunt Welkomwolf.be heeft maandag en dinsdag meerdere waarnemingen van wolven, vermeende wolven en sporen van de dieren ontvangen uit Rijkevorsel, Mol en Herentals.

In Rijkevorsel zagen meerdere waarnemers een wolf lopen in landbouwgebied. “Er kon zelfs een wazige foto van gemaakt worden”, aldus Jan Loos van Welkomwolf.be. “Op basis van de foto kan echter niet met 100% zekerheid worden uitgemaakt of het daadwerkelijk om een wolf gaat, dan wel om een wolfhond.”

De vondst van mogelijke wolvensporen in Mol werd gedaan in een boomkwekerij. “De individuele pootafdrukken hebben alle kenmerken van wolf, maar in principe volstaan losse pootafdrukken niet om met zekerheid van wolf te kunnen spreken. Daarvoor moet er een veel langer spoor kunnen gevolgd en nauwkeurig opgemeten worden.”

Dinsdagochtend ontving Welkomwolf.be als klap op de vuurpijl beelden van een bewakingscamera van een betoncentrale langs het Albertkanaal in Herentals, waarop een wolf te zien is die zich rond 5.45 uur een weg zoekt binnen de omheining van het bedrijf, maar die netjes langs de poort naar buiten loopt zodra die poort geopend wordt. “Zeker dit laatste geval betreft een wilde wolf”, klinkt het.

