Proximus knipt komende drie jaar in dividend

Proximus had slecht nieuws voor de aandeelhouders, bij wie ook de federale overheid. Foto: Photo News

Proximus zal zijn aandeelhouders de komende drie jaar minder dividend uitbetalen: 1,20 euro in plaats van de 1,50 euro van de voorbije zes jaar. De grootste aandeelhouder, de Belgische staat, ziet daardoor elk jaar 54,3 miljoen euro aan zijn neus voorbijgaan.

De overheid is met 53,51 procent van de aandelen het grootste slachtoffer. De voorbije jaren kon ze rekenen op 271,3 miljoen euro aan dividenden, dat wordt de komende drie jaar 217 miljoen euro. Opmerkelijk: door in het dividend te knippen, treedt de nieuwe CEO Guillaume Boutin in de voetsporen van zijn voorgangster: ook Dominique Leroy knipte het dividend bij toen ze aan haar termijn begon.