Zo verloopt ‘lockdown light’ bij grote gezinnen: “In de winkel word je nagekeken met je volle kar”

Dreigen de gemoederen in jouw gezin van vier of vijf al eens op te lopen? Wat moet dat dan zijn in gezinnen van zeven, negen of zelfs tien man groot? Dat is horendol worden van alle Smartschool-berichten, samen amper een wandeling durven te maken en vooral scheve blikken weerstaan aan de kassa in de supermarkt, zo getuigen drie families. Maar ook: een gezellige drukte. “Ik vind het nu leuker, op schooldagen is het hier veel te stil.”