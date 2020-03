Internationale spelersvakbond vindt laten doorgaan van Wit-Russische competitie onbegrijpelijk: “Er zijn spelers die zich zorgen maken”

In heel Europa liggen de voetbalcompetities stil, behalve in Wit-Rusland. Daar gaat de competitie gewoon verder met het fiat van de overheid. De internationale spelersvakbond FIFPro trekt aan de alarmbel.

“Dit is onbegrijpelijk”, zegt Jonas Baer-Hoffmann, secretaris-generaal van de FIFPro. “Er zijn spelers die zich zorgen maken. Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de competitie niet wordt stilgelegd.”

Fans krijgen in de stadions wel handgels maar er waren afgelopen weekend amper mondmaskers te zien in de tribunes.

President Alexander Lukashenko minimaliseerde de gevolgen van de crisis al meerdere malen. Dinsdag viel in Wit-Rusland een eerste dode als gevolg van covid-19. Het slachtoffer was een 75-jarige man. Wit-Rusland telt voorlopig 163 officiële besmettingen.

Jonas-Baer Hoffmann, secretaris-generaal van de spelersvakbond, vindt het laten doorgaan van de Wit-Russische competitie onverantwoord. Foto: BELGAIMAGE

