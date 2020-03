Zondag wordt het 20 graden en kunnen we voor het eerst dit jaar de barbecue aansteken

Het coronavirus heeft ons leven een beetje overhoop gehaald. Gelukkig laat het weer ons niet in de steek. Het blijft ook deze week vrij mooi overdag. Zondag wordt voorlopig de beste dag met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 20 graden. Haal de barbecue maar boven!

We moeten er het beste van zien te maken nu we beknot worden in alles wat we doen. Gelukkig is het voor de tweede week op rij vrij mooi weer. Want somber weer, dat kunnen we nu wel missen.

Een uitloper van een krachtig hogedrukgebied, met kern ten westen van Ierland, bepaalt momenteel ons weer. Dit zorgt voor de aanvoer van koude polaire en stabiele lucht over ons land. ’s Nachts kan het vriezen.

Woensdag begint zonnig maar later neemt de bewolking toe maar het blijft droog, zegt het KMI.

Donderdag begint, na weer een nacht met vrieskoude, met brede opklaringen in het zuidoosten van het land, elders hangt er meer bewolking. De bewolking trekt geleidelijk verder landinwaarts en in de namiddag is het half- tot vaak zwaarbewolkt. Een lokaal spatje regen is niet uitgesloten, maar in de meeste streken blijft het droog. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen.

Vrijdag blijft het meestal wisselend tot zwaarbewolkt met ‘s ochtends nog kans op een spatje regen en in de namiddag kans op een lokaal buitje. Aan de kust zijn er waarschijnlijk brede opklaringen en blijft het droog. Vanaf het eind van de namiddag trekken de opklaringen verder landinwaarts naar het centrum. Het is het begin van een aangenaam weekend.

Zaterdag zijn er in de ochtend overal brede opklaringen en is er kans op lichte vorst of grondvorst. In de loop van de dag ontwikkelen er zich wel stapelwolken en wisselen bewolkte momenten af met opklaringen. Maar het blijft wel droog. Het wordt al enkele graden zachter met maxima tussen 9 en 14 graden. De wind waait meestal zwak uit het zuidoosten. Aan de kust kan er in de namiddag een zwakke zeebries ontstaan en draait de wind er naar het noordoosten. In het binnenland zal het aangenamer zijn om te wandelen dan aan de kust. Bovendien mogen we toch niet naar zee.

Zoals de kaarten nu voorliggen wordt zondag een topdag met zonnig en zacht voorjaarsweer. “Het blijft waarschijnlijk helder en het kwik kan klimmen naar waarden tussen 15 en lokaal zelfs 20 graden. De wind waait eerst nog zwak uit het zuidoosten en neemt geleidelijk toe tot matig uit het zuiden”, klinkt het bij het KMI.

Wie uit de wind zit kan gerust zijn barbecue aansteken. Zo lang je maar geen volk uitnodigt!