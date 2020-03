Wie durft te profiteren van wilde weldoener Vincent Kompany?

De discussie om één maand loon af te staan bij Anderlecht is nog niet beslecht. Het struikelblok blijkt vooral het inleveren van een twaalfde van het tekengeld voor dit seizoen. Vincent Kompany probeert de impasse te doorbreken. De speler-manager wil het bedrag van diegenen die hun tekengeld niet willen laten vallen uit eigen zak betalen. Dat is ook een manier om ploegmaats over de streep te trekken. Wie wil de kapitein laten betalen?

Anderlecht heeft het financieel niet te breed en de coronacrisis maakt het alleen maar zwaarder. Daarom zijn de supporters alvast verrukt door het wilde weldoeners-gebaar van Vincent Kompany. Pure clubliefde klinkt het daar.

Kompany heeft inderdaad een hart voor Anderlecht, maar hij zit ook in een moeilijke positie. Het was de speler-manager die zijn team overtuigde om hun loon voor de maand april af te staan, maar toen de spelers het contract te zien kregen, voelden sommigen zich bedrogen. Het was vooraf niet duidelijk gecommuniceerd dat ze ook een twaalfde van hun tekengeld voor dit seizoen zouden moeten afstaan. Tekengeld is de som die je krijgt bij de ondertekening van je contract, verdeeld over de duurtijd van dat contract. En dat terwijl ook nog technische werkloosheid dreigde. Kompany verloor zo een beetje krediet en zat tussen twee vuren.

Hij moest het oplossen met het bestuur en gisteren kwam vanuit die hoek een nieuw voorstel. Over het inleveren van het salaris in april, de bijhorende groepsverzekering en de voordelen in natura (behalve hun auto) kon niet gediscussieerd worden. Ze kregen wel de garantie dat ze niet technisch werkloos zullen worden, maar vooral de oplossing voor het tekengeld sprong in het oog.

500.000 euro?

Blijkbaar stelde Kompany voor om dat uit zijn eigen zak te compenseren voor al diegenen die de premie niet willen verliezen. Als heel de kern niet meegaat in dat verhaal – die kans is erg klein – kan dat bedrag oplopen tot maximaal 500.000 euro. Tegenwoordig steken clubs meer en meer tekengeld in het loonpakket omdat ze daar dan geen groepsverzekering op moeten betalen. Alleen is dat bij sommige voetballers veel meer dan bij anderen. Denk dan vooral aan de grote contracten.

De Anderlecht-spelers moesten wel even slikken, want de begeleidende tekst liet niets aan de verbeelding over. “Aan jullie de keuze. Maar wie vasthoudt aan het tekengeld, is niet solidair.” Met andere woorden: wie Kompany laat betalen, wordt met de vinger gewezen. Achter dit nobel gebaar schuilt dan ook een strategische bedoeling. Want wie zal durven profiteren van de aanvoerder, de inspirator, de Rode Duivel?

Een echt vrije keuze is er niet meer, maar het blijft wel een riskante zet. Het blijft kiezen voor of tegen Vincent Kompany. Als er één revolteert, kan dat nefast zijn voor de groepsdynamiek.