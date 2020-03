Mondmasker dragen heeft dan toch zin geven experts nu toe

Weken heeft men ons voorgehouden dat een mondmasker dragen op straat geen zin heeft. Maar dinsdagavond in Terzake kwamen ze daar gedeeltelijk op terug. “Op plaatsen waar mensen elkaar onvermijdelijk tegenkomen, zal zo een maskertje wel een grotere hinderpaal vormen voor het virus”, zei hij viroloog Marc Van Ranst in Terzake.

Heeft het zin om met zijn allen mondmaskers te dragen om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan? Enkele Europese landen verplichten nu het dragen van zo’n masker op straat. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei maandag nog dat het weinig of geen zin heeft. En ook Belgische experts waren formeel: het heeft geen zin. Tot dinsdagavond, dus.

“Gewoon op straat een mondmasker dragen heeft geen zin”, herhaalde viroloog Marc Van Ranst in Terzake. “Maar, op plaatsen waar mensen elkaar onvermijdelijk tegenkomen, zal zo’n mondmasker wel een grotere hinderpaal vormen voor het virus”, zei hij.

“Men kan niet zeggen dat het totaal geen zin heeft om een mondmasker te dragen”, aldus de Leuvense prof. “Maar je moet er hebben, natuurlijk”, zo voegde hij er aan toe.

“Er zijn plaatsen waar dat enig nut heeft, er zijn plaatsen waar dat geen nut heeft, en er zijn ook nadelen aan het dragen van die maskers. Wanneer je natuurlijk een oneindige voorraad hebt, kan je daar andere dingen mee doen dan wanneer je er geen hebt.”

Dat is de belangrijke les die moet geleerd worden, vindt ook specialiste infectieziekten Erika Vlieghe (UZA). “Een put die je nog moeten vullen op het moment dat de oorlog al bezig is, dat brengt je in een heel zwakke positie. Dit mag nooit meer gebeuren”, zei de arts dinsdagavond in Terzake.

