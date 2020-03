Vrienden getuigen over plotse dood van 12-jarig meisje: “Haar gezondheid ging razendsnel achteruit. Het was een kwestie van een paar uur”

Gent -

De familie van 12-jarige meisje dat in Gent overleed na een besmetting met het coronavirus, zag maandag thuis hoe haar gezondheid plots razendsnel achteruitging. Volgens de familie was het een kwestie van een paar uur vooraleer de ziekte het kind fataal werd. Tot overmaat van ramp ontstonden er problemen toen ze de noodcentrale belden: er daagde geen ambulance op. “Door de paniek kon de calltaker niet begrijpen wat er aan de hand was”, zegt Binnenlandse Zaken. Er wordt onderzocht of er toch geen ambulance gestuurd kon worden.