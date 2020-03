Joseph Akpala, Arjen Swinkels, Nicolas Penneteau,...: eersteklassers laten gros van opties in aflopende contracten (voorlopig) onbenut

Gisteravond was de deadline om eventuele opties in de aflopende contracten te lichten. Maar de eersteklassers schoten niet bepaald in actie. Een overzicht.

Bij Anderlecht was er allang beslist om ook de dure Samir Nasri (32) geen jaar extra aan de club te binden. KV Oostende had maar liefst vijf knopen door te hakken, maar besliste geen enkele optie te lichten. Met William Dutoit (31), Goran Milovic (31) en Joseph Akpala (33) wil de club wel nog rond de tafel, in de hoop hun contracten – aan mindere voorwaarden dan met de optie – te verlengen. KVO zit nu eenmaal krap bij kas, door de coronacrisis nog wat meer. Renato Neto (28) en Roland Vargas (33) mogen sowieso beschikken.

Waasland-Beveren lichtte de optie van Beni Badibanga (24) niet, Zulte Waregem deed dat evenmin met die van Marvin Baudry (30) en Nikos Kainourgios (21), en bij Cercle Brugge gebeurde niks met Mouez Hassen (25) en Miguel Van Damme (26), die eventueel wel nog kan blijven. KV Mechelen lichtte de optie van Sofiane Bouzian (19) wel, maar die van Alexander Corryn (26) niet wegens te duur. Het wil Corryn wel nog houden, het zal binnenkort een nieuw voorstel doen.

Ook Arjan Swinkels (35) kreeg te horen dat de club graag nog een jaartje met hem door wil, maar door het coronavirus staan die gesprekken on hold. Van Clément Tainmont (34) wordt straks normaal gezien afscheid genomen. Charleroi lichtte wel de opties van David Henen (23) en Ken Nkuba (18), maar niet die van Nicolas Penneteau (39) en Joachim Imbrechts (18) – de keepersituatie wordt later apart bekeken. Bij Genk was de optie van Amine Khammas (20) al gelicht.