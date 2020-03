Coach Dirk Geeraerd over het onzekere leven binnen en buiten Waasland-Beveren: “Ik had misschien corona. Voetbal is nu echt bijzaak”

In februari begon Dirk Geeraerd (56) aan een ‘Mission Impossible’. Waasland-Beveren op twintig dagen tijd behoeden voor degradatie. Blijkbaar is Geeraerd de Tom Cruise van het Waasland. Als we volgend seizoen door het coronavirus met achttien ploegen in 1A gaan voetballen, slaagt de coach in zijn missie en blijft zijn club op het hoogste niveau. “Gered dankzij corona? Ik heb het zelf misschien gehad en lach daar niet mee.”

Jürgen Geril