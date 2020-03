Leon Bleus (58), de meester die elke dag als eerste de schoolpoort opendeed, tot coronavirus hem greep

Leon Bleus (58) uit Borgloon was de man die zijn leerlingen meer dan dertig jaar lang de tafels van vermenigvuldiging leerde. De meester die nooit ziek was en elke dag als eerste op school de poorten opendeed. Zijn echtgenote Monique zette hem vorige week af op de spoeddienst. Het was de laatste keer dat ze haar man nog zou zien. Het coronavirus sloeg ontzettend snel toe. “Mijn man deed álles voor zijn leerlingen. ‘Dat zijn mijn kinderen’, zei hij altijd.”

