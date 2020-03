KV Oostende klaagt Marc Coucke aan voor de licentiecommissie

KV Oostende heeft vandaag een videocall met de licentiecommissie. De kans is bijna onbestaande dat het een positief advies krijgt, maar de kustclub zal proberen om aan te tonen dat Marc Coucke nog steeds een verbonden entiteit is aan KVO.

Als Anderlecht-voorzitter mag hij geen invloed hebben op twee clubs. Een belangrijk bewijsstuk daarbij zijn brieven van advocaat Walter Van Steenbrugge. In naam van Alychlo, de investeringsmaatschappij van Coucke, stuurde die een brief om de 6,2 miljoen euro schulden direct op te eisen. Terwijl Van Steenbrugge in januari nog optrad voor een kandidaat-overnemer die al een deal had met Alychlo. Het is een van de argumenten om aan te tonen dat Marc Coucke KV Oostende nog stuurt. Als zo de licentie van Anderlecht in gevaar komt, laat Coucke KVO misschien wel los en kan het Amerikaanse PMG de club overnemen. Al is er ondertussen ook een bod op 100 procent van de aandelen van een groep uit het Midden-Oosten.