Sloten vervangen, deurbellen uitgeschakeld: deze serviceflats gaan letterlijk op slot om de bewoners binnen te houden

Antwerpen -

Het Zorgbedrijf gaat nog een fikse stap verder in de strikte maatregelen voor zijn assistentiewoningen. Op plaatsen waar het Zorgbedrijf niet met zekerheid kan zeggen dat bewoners te allen tijde in hun woning blijven, werden de sloten van de gemeenschappelijke buitendeuren vervangen of de codes van de toegangsbadges gewijzigd. Op sommige plaatsen zijn ook de belletjes van de assistentiewoningen uitgeschakeld.