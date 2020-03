Kevin De Bruyne dolt via livechat met collega-Rode Duivels: “Ik heb mijn vrouw gezegd dat ik nu twee jaar langer moet voetballen”

Voetbalfans snakken weer naar voetballers op hun scherm. En dus organiseerde managementbureau Roc Nation Sports dinsdagavond een Instagram-videochat tussen Rode Duivels Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Dollen maar.

Eerst was het de beurt aan De Bruyne en Witsel. Zij hadden het vooral over hun kinderen, met wie ze nu zowat de hele dag kunnen doorbrengen. Toevallige timing in geval van Witsel trouwens: Evy, zijn jongste dochtertje, is dinsdag 3 jaar geworden. Maï-Li wordt woensdag dan weer 5 jaar.

“Sommige mensen zitten momenteel alleen, wat heel erg is. Wij hebben gelukkig nog familie rond ons”, zei Witsel. “Mijn oudste dochter zit vol energie, dus we houden ons ook bezig. We spelen spelletjes in ons tuintje of Mario kart op de Wii.”

Maar ten huize De Bruyne hebben zoontjes Mason Milian (4) en Rome (6 maanden) blijkbaar nog méér energie. “Ik kan gewoon niet slapen, man, om half 6 ’s ochtends zijn die twee al wakker”, aldus De Bruyne grijzend. “En dan gaat het van: Papa, we willen naar buiten! Dus spelen we ook wat in de tuin of springen we in ons zwembad. Of we blijven binnen en kijken naar Paw patrol. Dat met die hondjes, weet je?”

Twee jaar langer voetballen

Ze missen het voetbal wel, klinkt het oprecht. En het EK gaan ze ook missen, ze hadden er zo naar uitgekeken.

Witsel: “En volgend jaar zullen we ouder zijn…”

De Bruyne: “Je gaat toch nog niet met pensioen?” (lacht)

Witsel: “Nee nee, ik ga door tot in Qatar! Maar dan ben ik al 33, hè. Ik ben geen jong veulen meer zoals jij!”

De Bruyne: “Je doet precies alsof ik 18 jaar ben! Terwijl we intussen toch al tien jaar samen bij de nationale ploeg spelen. Ik heb trouwens net tegen mijn vrouw gezegd dat ik door deze crisis twee jaar langer zal voetballen, om de huidige schade in te halen.” (glimlacht)

De twee babbelden ook nog over hun clubs – Dortmund en Manchester City – en Witsel liet De Bruyne zijn beste elftal samenstellen, met spelers die hij zelf heeft ervaren. Altijd interessant!

De Bruyne: “Pff, in doel is het al moeilijk, hè. Maar ik ga toch voor Cech, gebaseerd op zijn hele carrière. Thibaut (Courtois, nvdr.) en Ederson hebben nog tijd om hem te evenaren. Op rechtsback Walker – zó krachtig, zó snel. Centraal achterin ga ik voor Vinnie (Kompany, nvdr.) – of is die al manager? – en John Terry. Op linksback dan Mendy, de beste en zotste van al – toch op Instagram. Op het middenveld kies ik Fernandinho – de meest onderschatte speler, als je ziet wat hij op zijn 35ste nog doet – met daarvoor David Silva en Lampard. En voorin Eden (Hazard, nvdr.), Aguëro en Sterling.”

Exclusieve trainerscursus

De Bruyne nam afscheid van Witsel, toonde de volgers nog even zijn interieur – en zijn gloednieuwe loopband, die heel goed van pas komt – en schakelde vervolgens over naar Lukaku. De Inter-aanvaller zit niet meer in het fel geteisterde Milaan, maar in België, waar hij herenigd werd met zoontje Romeo (1). “Die staat gelukkig maar rond 7 uur op”, zei hij meteen lachend, met Romeo naast zich. “Het is bijna tien uur ’s avonds, hij gaat meteen slapen.”

De Bruyne en Lukaku – of Ed Sheeran en rapper Stormzy, volgens een van de volgers – bespraken vooral de exclusieve trainerscursus waarmee ze bezig zijn, een initiatief van bondscoach Roberto Martinez.

Lukaku: “Heb je je taak gedaan?”

De Bruyne: “Ja, vandaag.”

Lukaku: “Ik ook. Maar serieus: het was acht jaar geleden dat ik nog PowerPoint had gebruikt. Trouwens: zelf een trainingsessie maken? Come on man, het is simpel: de beste spelers moeten gewoon spelen.” (lacht)

De Bruyne: “Wel gek, het duurt uren vooraleer je zo’n sessie gemaakt hebt.”

Lukaku: “Ook gek hoeveel internationals er meededen. Ik zag alle namen online passeren, het waren er een stuk of twintig. Tja, iedereen is thuis nu.”

De Bruyne: “Voilà. Nu zijn het er twintig, binnenkort misschien nog tien.” (glimlacht)