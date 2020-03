Coronacrisis kost Belgische voetbalbond meer dan 5 miljoen

De voetbalbond stevent af op een operationeel verlies van ruim 2,5 miljoen euro ten gevolge van de coronacrisis. De bond misloopt onder meer inkomsten uit oefenwedstrijden in juni, merchandising rond de Rode Duivels en boetes van clubs. Ook de stage van de Duivels in Qatar gaat niet door, waardoor de bond nog eens 2,7 miljoen euro aan buitengewone inkomsten misloopt. De totaalfactuur komt op die manier boven de 5 miljoen euro uit.

Omdat de KBVB nog een spaarpotje had van het WK, kan het tekort worden dichtgefietst. Om die reden beslisten de raad van bestuur en de crisiscel van de bond om de drie laatste schijven van de bondsbijdragen definitief kwijt te schelden. Per club zijn dat geen enorme bedragen – het gaat ongeveer om zes euro per aangesloten (jeugd)speler. Maar in totaal zouden de amateurclubs voor bijna 3 miljoen euro ontzien worden.

Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse amateurvleugel van de KBVB, had op een kwijtschelding van de bondsbijdragen aangedrongen. Heel wat clubs draaien in deze periode het grootste deel van hun omzet, onder meer met paastoernooien.

Volgend jaar hoopt de bond opnieuw winst te maken. De opbrengsten van het EK 2020 zijn niet verloren. Ze schuiven een jaartje op naar 2021.