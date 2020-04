Joeri: “Nu er geen examens zijn, mis ik de examenperiode”

Op 13 maart kregen we te horen dat de lessen geschorst worden tot de paasvakantie. Ook de examens worden geannuleerd. De leerlingen vonden dat in eerste instantie fijn, maar al snel kwamen de vragen over hoe het dan verder moet. De examens zouden normaal nu doorgaan. Het examen wiskunde stond gepland op woensdag. Nadien zou ik aan de verbetermarathon kunnen beginnen. Ik zit dan vaak uren achter mijn bureau met een stapel verbeterwerk. Doorwerken doe ik tot midden in de nacht. Ik heb meestal een dag nodig per klas om een examen te verbeteren. Reken maar uit hoeveel tijd ik nu bespaar. En toch wil ik onmiddellijk terug naar die examenperiode. Heerlijk vind ik dat. De stress van het corrigeren, de ergernissen van sommige antwoorden, maar vooral de trots bij het zien van goede antwoorden. Kunnen ondervinden dat je kinderen iets hebt bijgeleerd, dat is een gevoel dat bijna niet te beschrijven valt. (lto)