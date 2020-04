Liselotte: “De voorbije 8 dagen waren een stuk zwaarder dan ik gewoon ben”

Het zit erop. Voorlopig toch… Deze werkserie is voorbijgevlogen. Met spijt in het hart nam ik daarnet afscheid van E591 – ‘rampenunit A’. De voorbije acht dagen waren fysiek een stuk zwaarder dan ik gewoon ben. Daar komt ook het menselijk leed en het afscheid nemen van patiënten bij. Anderzijds ben ik in een ontzettend fijn team terechtgekomen. Ik heb veel bijgeleerd, heb leuke mensen uit alle hoeken van het ziekenhuis leren kennen en heb gelachen. Samen met collega’s, maar ook samen met patiënten. Alle emoties lijken versterkt als je op zo’n eiland zit.

Nu begint mijn vakantie. Een ander uiterste. Normaal zou ik al op ’t gemak beginnen in te pakken voor onze skireis. Jammer maar helaas. Nu ben al ik al blij met de rust die eraan komt en hopelijk kan ik morgen zelfs uitslapen! Al wordt dat een gevecht tegen mijn biologische wekker die nu 5.45 uur gewoon is. (lto)