Dona: “Paniek, plots is onze hond ziek”

Wat vandaag een rustig dagje moest worden, bleek opeens een noodgeval. Ik had een afspraak met de dierenarts voor een verplichte opvolging. Nieuwe niet-dringende cases kunnen niet, maar deze was een opvolging en dus ook verantwoord. Maar dan merkte ik toch plots een noodgevalletje. Onze oudste hond had een opgezwollen hoofd. Ik dacht meteen aan een abces of allergie. Mijn buikgevoel was juist, een abces. Mijn mannetje dat vorige maand nog de beste resultaten haalde op de grootste hondenshow van Europa had hulp nodig. Paniek dus. Maar hij deed het super en kreeg veel lof van de dierenarts, zo braaf was hij. En nu dus op naar het herstel. Ik was even gefrustreerd en ging een zak voeding brengen naar de pupjes van onze reu. We hebben eventjes genoten van de kleine hummetjes. Hadden we geweten wat er zou volgen, hadden we alles uitgesteld. Maar ten tijde van dekking was corona enkel in Wuhan... (lto)