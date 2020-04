Julie: “Ik zit met zoveel vragen over wat nu gaat gebeuren met het onderwijs”

“Het onderwijs wil duidelijkheid, stond in de krant. Volgens mij wil niet enkel het onderwijs duidelijkheid, maar iedereen. Ik begin het ook wel moeilijk te krijgen met al die onduidelijkheid. Wanneer moeten we naar school? Gaan we nog wel naar school gaan dit jaar? Hebben we eindexamens? Wat moeten we dan doen met al die leerachterstand?

Het zijn maar enkele van de vragen waarmee ik op dit moment in mijn hoofd zit. Ik stel mij ook nog altijd vragen bij de beslissingen die op vrijdag 13 maart werden genomen op onze school. Die laatste schooldag voor de vijf weken ‘vakantie’ begonnen, hadden we veel toetsen die telkens een uur innamen. Ik begrijp niet waarom de leerkrachten die toets lieten doorgaan in plaats van een uur les te geven.”