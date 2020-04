Laurence: “Zonder het te weten speelden we met een bijna 100 jaar oude versie van Monopoly”

We spelen niet vaak gezelschapsspelletjes thuis. Maar één spel dat we doodgraag spelen, is Monopoly. Jaren geleden, tijdens een hele koude en donkere winter, hebben we dat zelfs elke avond gespeeld. Wanneer we naar bed moesten, mochten we alles op tafel laten liggen, zodat we er ’s anderendaags meteen in konden vliegen.

Nu schijnt de zon al dagen aan een stuk. En toch zijn we op zoek gegaan naar onze Monopoly. Dat is wat corona met een mens doet. Urenlang hebben we gezocht, zonder resultaat. Tot mama plots uit de kelder een Monopoly uit de jaren stilletjes bovenhaalde. Ze had duidelijk niet door dat ik en mijn zus naar onze iets modernere versie op zoek waren. Het bordspel bleek niet gewoon oud, maar echte vintage uit de jaren dertig. Voor we het wisten, hebben we nog een rondje gespeeld. Maar nu is het spel opnieuw veilig opgeborgen. En mogen mijn zus en ik opnieuw op zoek naar onze Monopoly. Wie weet welke schatten we nog gaan vinden… (lto)