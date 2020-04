Wilfried: “Als ik naar de situatie in het buitenland kijk, dan besef ik dat we het in België nog niet zo slecht doen”

Soms is er in de krant nog een strookje plaats voor de nationale en internationale politiek. Maar ook daarin is het coronavirus dikwijls niet veraf. Zo lees ik dat volgens een opiniepeiling 60 procent van de ondervraagden nog steeds gelooft in een tweede ambtstermijn voor Donald Trump. En dat ondanks zijn aanpak van de Amerikaanse gezondheidszorg. Het lijkt me zeker dat we niet moeten hopen op een tweede Marshallplan, zoals na WO II.

Maar ook over Europa heb ik mijn bedenkingen, want ook hier is cohesie zoek. Er zijn tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Waardoor je jezelf begint af te vragen of we niet met een beetje te veel lidstaten zitten. Akkoorden sluiten, wordt duidelijk steeds moeilijker. Dan brengen we het er in België nog niet zo slecht van af. We krijgen in het buitenland zelfs lof over onze aanpak, wat toch uitzonderlijk is. Alle gekheid op een stokje, onze Philippe De Backer en Maggie De Block doen het toch niet slecht?

Deze week schijnt de belangrijkste te zijn voor de statistieken van de coronacrisis. Hopelijk duiken die spectaculair naar beneden. (lto)